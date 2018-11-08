Водителю-алкоголику грозит три года тюрьмы

08.11.2018 08:00 580

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

В ходе проверки выяснилось, что водитель-рецидивист уже был лишен прав за подобное поведение за рулем.

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!