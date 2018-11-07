В Обнинске неуклонно растет раскрываемость преступлений

07.11.2018 15:24 86

Начальник ОМВД Обнинска рассказал журналистам портала Obninsk.name о раскрываемости преступлений.

Статистика оказалась весьма оптимистична: с начала года в городе было совершено более двух тысяч преступлений, но 70% из них было раскрыто.

Также снизилось число всех видов краж, так квартирных краж в сравнении с прошлым годом стало наполовину меньше. На 15% сократилось количество грабежей. Но самые лучшие результаты показали борцы с наркотиками: с начала года было выявлено около трехсот преступлений и пресечена деятельность нескольких групп закладчиков.