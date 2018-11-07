Главе администрации Кременок запретили брать на работу маму

07.11.2018 13:47 337

Прокуратура Жуковского района выявила нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности администрации города Кременки, сообщила 7 ноября пресс-служба ведомства.

Так, у главы поселения в прямом подчинении работала ее мать, в отношении которой руководитель организации осуществляла контроль и поощрение. Указанная ситуация, по мнению прокуратуры района, могла вызвать конфликт интересов и повлиять на качество исполнения служебных обязанностей.

Главу поселения привлекли к дисциплинарной ответственности и заставили принять меры по урегулированию конфликта интересов.