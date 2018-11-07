После штрафа в 20 тысяч директор нашел для работников 7 миллионов

07.11.2018 19:36 170

Одна из организаций Обнинска задолжала 223 работникам более 8 миллионов рублей.

Прокуратура наукограда возбудила дело об административном правонарушении в отношении руководителя предприятия и вынесла постановление об устранении нарушений трудового законодательства. Также его оштрафовали на 20 000 рублей, а организацию – на 50 000 рублей.

В результате принятых прокуратурой Обнинска мер, задолженность перед работниками погашена почти целиком – им выплачено 7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.