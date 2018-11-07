За вырубленные деревья лесоруба наказали условно

07.11.2018 21:00 184

Житель города Жиздра на днях предстал перед судом за вырубку леса в особо крупных размерах.

Работая мастером у арендатора лесного участка, мужчина незаконно срубил 123 сосны и 23 ели, нанеся ущерб жиздринскому лесничеству на сумму более двух миллионов рублей.

Суд назначил дровосеку наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком в два года, а также обязал возместить причиненный ущерб, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.