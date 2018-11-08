На режимном предприятии Калуги пресекли самоуправство директора

08.11.2018 07:00 1297

Калужская прокуратура на днях завершила проверку исполнения трудового законодательства на одном из режимных предприятий города.

Правила внутреннего распорядка организации обязывали работников получать согласие директора для трудоустройства по совместительству, в свободное от основной работы время.

Поскольку трудовое законодательство РФ не требует согласия работодателя по основному месту работы для работы по совместительству, прокуратурой в адрес генерального директора вынесен протест на незаконное положение правил внутреннего трудового распорядка, сообщает пресс-служба ведомства.