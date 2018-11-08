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На режимном предприятии Калуги пресекли самоуправство директора

08.11.2018 07:00 0 1297
На режимном предприятии Калуги пресекли самоуправство директора

Калужская прокуратура на днях завершила проверку исполнения трудового законодательства на одном из режимных предприятий города.

Правила внутреннего распорядка организации обязывали работников получать согласие директора для трудоустройства по совместительству, в свободное от основной работы время.

Поскольку трудовое законодательство РФ не требует согласия работодателя по основному месту работы для работы по совместительству, прокуратурой в адрес генерального директора вынесен протест на незаконное положение правил внутреннего трудового распорядка, сообщает пресс-служба ведомства.


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