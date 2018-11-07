Любителю хозяйственного инструмента светит пять лет тюрьмы

07.11.2018 13:07 181

Ранее судимый житель Обнинска обвиняется в серии краж из дачных владений, сообщает 7 ноября пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.

В октябре текущего года он обокрал дачный домик пенсионера, вынеся ноутбук, шуруповерт и сварочный аппарат. Кроме того, следствие подозревает рецидивиста в кражах инструментов с других дач наукограда.

Несмотря на чистосердечное признание, воришке светит до пяти лет лишения свободы.