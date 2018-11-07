Вора вычислили по забытому окурку и отпечаткам пальцев

На днях жительница Кирова сообщила в полицию, что ее обокрали, вынеся из дома телевизор, телефон и золотые украшения на сумму более 60 000 рублей.
В ходе осмотра оперативники обнаружили улики - окурок и отпечатки пальцев. По ним установили личность вора. Им оказался местный 29-летний мужчина.
Похититель ценностей взят под стражу, полиция ведет следствие, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.
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