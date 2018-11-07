Ревнивый муж угрожал жене убийством

07.11.2018 12:16 222

45-летний кировчанин обвиняется по уголовной статье «Угроза убийством», сообщил 7 ноября МОМВД России «Кировский».

Пьяный мужчина вошел в помещение телятника, где работала его гражданская жена, и затеял ссору. После предъявления претензий он стал угрожать женщине расправой, сжимая в руке вилы. Потерпевшая восприняла угрозы буквально и написала заявление в полицию.

Полицейские доставили ревнивца в отделение, где он во всем признался, но причины своего поступка объяснить не смог.