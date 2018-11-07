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В перевернувшейся иномарке пострадали люди

07.11.2018 11:38 0 372
В перевернувшейся иномарке пострадали люди

Сегодня, 7 ноября, спасатели областного Управления МЧС выезжали на ликвидацию последствий аварии в Куйбышевском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

На 6 километре автодороги «Бетлица-Киров» автомобиль «Киа Спектра» слетел в кювет, где и перевернулся.

Находившиеся в иномарке люди пострадали, их состояние и обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место медиками и патрульными ГИБДД.


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