В перевернувшейся иномарке пострадали люди

07.11.2018 11:38 372

Сегодня, 7 ноября, спасатели областного Управления МЧС выезжали на ликвидацию последствий аварии в Куйбышевском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

На 6 километре автодороги «Бетлица-Киров» автомобиль «Киа Спектра» слетел в кювет, где и перевернулся.

Находившиеся в иномарке люди пострадали, их состояние и обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место медиками и патрульными ГИБДД.