В Калуге пройдут соревнования по кроссфиту среди спасателей

07.11.2018 11:31 167

9 ноября в Калуге на Театральной площади пройдут соревнования по силовому пожарно-спасательному многоборью (кроссфит) среди сотрудников подразделений пожарной охраны Калужской области.

Соревнования проводятся в целях популяризации профессии пожарного и спасателя, а также повышения уровня их физической подготовленности, профессионального и спортивного мастерства.

Программа соревнований состоит из 12 заданий, таких как преодоление препятствий, пробивка покрышек ударами кувалды, перемещения автомобиля на канате и прочих.

Соревнования стартуют в 11:00, сообщила пресс-служба регионального МЧС.