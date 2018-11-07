Трое человек погибли на дорогах области за минувшие сутки

07.11.2018 10:20 51

За минувшие сутки, 6 ноября, на территории Калужской области в 8 дорожно-транспортных происшествиях 18 человек получил травмы и 3 человека погибли.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 4417 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 13 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 33 автомобиля имели нечитаемые государственные регистрационные знаки и 15 человек нарушили правила перевозки детей.

Кроме того, вчера попался 51 пешеход-нарушитель, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.