Алиментщик пойдет под суд за подложную справку

07.11.2018 10:13 57

Житель Ферзиковского района, задолжавший алименты своим детям, предоставил приставам подложную справку о трудоустройстве и доходах с целью уменьшить задолженность.

Прокурорская проверка показала, что указанная в справке организация находится в стадии ликвидации и никакой деятельности не ведет.

В результате, по материалам прокуратуры полиция возбудила в отношении должника уголовное дело, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.