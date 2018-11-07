«Газель» и «Вольво» не поделили дорогу

07.11.2018 08:53 251

Сегодня, 7 ноября, около 7 часов утра произошло ДТП.

На 10-м километре автодороги «Калуга-Медынь» столкнулись два автомобиля: «Газель» и «Вольво».

В аварии пострадал человек, информация о тяжести полученных им травм и обстоятельствах происшедшего в данный момент уточняется, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС России.