В аварии микроавтобуса и УАЗа пострадали люди

06.11.2018 17:45 80

Сегодня, 6 ноября, около 14 часов спасатели МЧС России по Калужской области приняли сообщение об аварии в Юхновском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

На 110 километре автодороги «Калуга-Вязьма» столкнулись микроавтобус «Опель» и УАЗ. В результате столкновения пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм и обстоятельства происшествия на данный момент уточняются прибывшими на место специалистами-медиками и сотрудниками Госавтоинспекции.