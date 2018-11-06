Кировчанка погасила долг перед банком, не досчитавшись зарплаты

Жительница Кирова, получив кредит в одном из банков, перестала вносить ежемесячные платежи. Банк обратился в суд и выиграл дело, исполнительный лист направили судебным приставам, сообщила 6 ноября пресс-служба областного УФССП.
Несмотря на то, что приставы предупредили неплательщицу об ответственности, расплачиваться она не торопилась. Тогда исполнительный лист был направлен в бухгалтерию организации, где она работала, чтобы долг вычитался непосредственно из заработка.
После получения первой же урезанной зарплаты должница немедленно погасила долг в 180 000 рублей.
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