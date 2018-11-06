За два снежных дня Обнинск израсходовал 10 тонн реагента

06.11.2018 16:56 96

Несмотря на то, что снег еще не лег, коммунальщики Обнинска находятся в полной боевой готовности и уже израсходовали 10 тонн реагента и 400 кубометров песко-соляной смеси, сообщает во вторник, 6 ноября, городской портал Obninsk.name.

И хотя синоптики обещают гололед только через две недели, дорожные службы наукограда дежурят круглосуточно.