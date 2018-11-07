Более миллиона вложит Обнинск в ямочный ремонт

07.11.2018 08:00 134

250 тонн литого асфальта закупят коммунальщики Обнинска для проведения ямочного ремонта дорог, сообщил 6 ноября портал Obninsk.name.

Из бюджета города планируется выделить на эти цели 1,304 миллиона рублей, однако город надеется сэкономить на торгах.

Предполагается, что закупленного асфальта хватит до конца года.