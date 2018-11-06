В Кирове «Шкода» улетела в кювет

06.11.2018 12:25 266

Вчера, 5 ноября, в городе Киров Калужской области случилось ДТП.

На улице Красный Бор 56-летний мужчина за рулем автомобиля «Шкода» не справился с управлением и слетел в кювет.

В результате аварии водитель получил различные травмы и попал в больницу, сообщает МОМВД России «Кировский».