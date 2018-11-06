За минувшие сутки на дорогах области погибли два человека

06.11.2018 12:18 227

За прошедшие сутки, 5 ноября, на территории Калужской области в ДТП погибли два человека, один получил травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 468 нарушений Правил дорожного движения.

Инспекторы поймали16 водителей, управлявших машиной в состоянии опьянения, и выявили 27 автомобилей с нечитаемыми государственными регистрационными знаками и 26 случаев нарушения правил перевозки детей.

Кроме того, за сутки попались 60 пешеходов-нарушителей, сообщал отдел пропаганды ГИБДД области.