В Обнинске задержаны наркокурьеры с крупной партией психоактивных веществ

06.11.2018 11:59 310

Полиция на днях задержала двух наркокурьеров с крупной партией запрещенных препаратов.

Калужане 34 и 40 лет привезли из Москвы в Обнинск полтора килограмма наркотической смеси, чтобы продать в нашей области.

Курьеров взяли с поличным, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает во вторник, 6 ноября, УМВД по Калужской области.