Прокуратура наказала директора УК за нарушения в котельной

Прокуратура Обнинска выявила нарушения законодательства о теплоснабжении в деятельности управляющей компании, сообщила 6 ноября пресс-служба прокуратуры Калужской области.
В компании не был официально назначен ответственный за котельную, а также отсутствовали необходимые документы на энергоустановки.
Несмотря на то, что УК оперативно устранила нарушения, виновника привлекли к должностной ответственности, а директора оштрафовали.
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