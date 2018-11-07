Прокуратура наказала директора УК за нарушения в котельной

07.11.2018 07:00 533

Прокуратура Обнинска выявила нарушения законодательства о теплоснабжении в деятельности управляющей компании, сообщила 6 ноября пресс-служба прокуратуры Калужской области.

В компании не был официально назначен ответственный за котельную, а также отсутствовали необходимые документы на энергоустановки.

Несмотря на то, что УК оперативно устранила нарушения, виновника привлекли к должностной ответственности, а директора оштрафовали.