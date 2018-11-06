Сотрудник сделал всю работу и от радости угнал служебную машину

06.11.2018 08:00 429

Пьяного водителя машины «Газ» задержали на днях инспекторы ГИБДД.

Водитель ехал по дороге зигзагами и даже сбил дорожное ограждение. От освидетельствования шофер отказывался. В том, что выпил, признаваться не хотел. Но запах алкоголя, несвязная речь и несоответствующее поведение выдавали его.

Мужчину доставили в отделение. Выяснилось, что прав у него с собой нет, а машина принадлежит организации, в которой автолюбитель работает.

В итоге нарушитель признался, что накануне вечером пришел на работу, а когда все дела были сделаны — выпил. В приподнятом настроении он отправился кататься на служебной машине.

У мужчины уже есть судимость, теперь ему грозит еще одна — за угон.



