«Форд» врезался в эстакаду в Кирове

В понедельник, 5 ноября, «Форд» врезался в дорожную эстакаду в Кирове на улице Заводской.
ДТП произошло в 00:25 минут.
В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
На место происшествия для ликвидации последствий столкновения выехали представители трех спецслужб: ГИБДД, МЧС и Скорая помощь. В общей сложности 9 человек.
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