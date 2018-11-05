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«Форд» врезался в эстакаду в Кирове

05.11.2018 11:16 0 411
«Форд» врезался в эстакаду в Кирове

В понедельник, 5 ноября, «Форд» врезался в дорожную эстакаду в Кирове на улице Заводской.

ДТП произошло в 00:25 минут.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

На место происшествия для ликвидации последствий столкновения выехали представители трех спецслужб: ГИБДД, МЧС и Скорая помощь. В общей сложности 9 человек.


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