«Форд» врезался в эстакаду в Кирове

05.11.2018 11:16 411

В понедельник, 5 ноября, «Форд» врезался в дорожную эстакаду в Кирове на улице Заводской.

ДТП произошло в 00:25 минут.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

На место происшествия для ликвидации последствий столкновения выехали представители трех спецслужб: ГИБДД, МЧС и Скорая помощь. В общей сложности 9 человек.