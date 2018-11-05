Водитель купил права и надеялся, что не заметят подделку

05.11.2018 10:27 364

Водителя с поддельными правами остановили на днях в Малоярославецком районе. Документ был напечатан не так как положено

Водитель сообщил, что купил права недавно у знакомого по дешевке. Он надеялся, что его его остановят ДПС, то документ у них не вызовет никаких подозрения, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Теперь водителю придется отвечать за использование поддельного документа. Могут арестовать на полгода или приговорить к штрафу и общественным работам. Автомобилист под подпиской о невыезде.