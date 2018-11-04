Мигрант украл у строителей отечественную машину

Автомобиль отечественного производства, принадлежащий строительной организации, был похищен в поселке Пятовский Дзержинского района, сообщила в воскресенье, 4 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Поврежденную машину нашли на одной из улиц поселка. Подозреваемого нашли в течение часа.
В угоне машины признался приезжий из республики ближнего зарубежья. Молодой человек самовольно взял ключи у знакомого, у которого они были на ответственном хранении.
Ему грозит до 5 лет колонии.
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