Мигрант украл у строителей отечественную машину

04.11.2018 10:38 178

Автомобиль отечественного производства, принадлежащий строительной организации, был похищен в поселке Пятовский Дзержинского района, сообщила в воскресенье, 4 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Поврежденную машину нашли на одной из улиц поселка. Подозреваемого нашли в течение часа.

В угоне машины признался приезжий из республики ближнего зарубежья. Молодой человек самовольно взял ключи у знакомого, у которого они были на ответственном хранении.

Ему грозит до 5 лет колонии.