«Газель» сбила пешехода в Малоярославце

04.11.2018 09:20 281

В субботу, 3 ноября, пешеход оказался под колесами грузовой «Газели» в Малоярославце.

ДТП произошло в 20:25 на улице Калужской.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Ликвидировали последствия столкновения 9 человек, в том числе 4 спасателя, «Скорая» и ГИБДД.