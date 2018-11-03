После двух литров вина мужчина украл телефон

26-летний житель Балабанова украл телефон у приятеля, сообщила в субботу, 3 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Молодой человек пришел к приятелю выпить. На столе лежал сотовый хозяина. Когда в госте было литра два вина, его товарищ вышел с кухни, а молодой человек взял сотовый, выключил музыку и спрятал в свою записную книжку. Владелец сотового заметил отсутствие гаджета. Но гость заявил, что телефон он не брал.
Похитителя нашли полицейские. Причем вор даже не смог включить сотовый, так как не знал пароля.
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