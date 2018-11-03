Иномарка сгорела в Обнинске

03.11.2018 09:16 99

Автомобиль «Хендай Акцент» загорелся ночью в субботу, 3 ноября, в Обнинске на улице Гагарина.

Пожарные получили сообщение о возгорании в 3:48, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Огонь тушили 4 спасателя на одной спецмашине. С пламенем справились, но судя по фото с места, автомобиль сгорел почти полностью.