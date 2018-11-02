Внедорожник перевернулся после столкновения четырех машин

02.11.2018 17:54 950

Четыре автомобиля столкнулись в пятницу, 2 ноября, в Калуге на улице Маяковского.

ДТП произошло в 15:50. В аварии участвовали «Форд», «Вольво», «Шкода» и «Рено». После столкновения внедорожник «Вольво» опрокинулся на проезжую часть.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.