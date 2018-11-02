Ермолино наказали за оставленные себе штрафы

02.11.2018 20:27 85

Административную комиссию Ермолино поймали на нарушении бюджетного законодательства области, сообщила в пятницу, 2 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

За 2018 год комиссия оштрафовала 8 человек за нарушение тишины, но для уплаты штрафа указала счет муниципального образования, а не области, в результате региональный бюджет денег не получил.

Кроме того, комиссия не заботилась о том, чтобы должники штраф в итоге заплатили.

Чиновников заставили исправить нарушения.