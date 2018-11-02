Житель Подмосковья привез в Калугу и Обнинск фальшивки

02.11.2018 19:00 207

27-летнего жителя Московской области задержали в Калуге за сбыт фальшивок, сообщила в пятницу, 2 ноября, пресс-служба областного УМВД.

По данным полиции, он сбыл как минимум две поддельные купюры в Калуге и Обнинске. Молодой человек расплатился фальшивками на АЗС и в кафе быстрого питания. В одном из сетевых магазинов сбыть подделку ему не удалось: кассир засомневалась в подлинности купюры и отказала мужчине под предлогом отсутствия сдачи.

При обыске у сбытчика нашли еще три подделки. Ему грозит до 8 лет колонии и штраф до миллиона.