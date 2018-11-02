Отец донес на сына, собиравшего коноплю и оружие

Житель Барятинского района обратился в органы с жалобой на противоправные действия 47-летнего сына, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 ноября.
Полицейские нашли в доме более 64 гр марихуаны, 12 патронов, затвор от винтовки, порох, запал взрывателя, металлоискатели, приспособления для курения наркотических средств.
Выяснилось, что житель Барятинского района нашел дикорастущую коноплю и принес домой для личного употребления. Также он искал боеприпасы времен Великой Отечественной и тоже приносил домой.
Суд приговорил мужчину к пяти годам в колонии строго режима.
Осужденный уже сидел за распространение наркотиков.
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