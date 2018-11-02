Отец донес на сына, собиравшего коноплю и оружие

02.11.2018 12:10 265

Житель Барятинского района обратился в органы с жалобой на противоправные действия 47-летнего сына, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 1 ноября.

Полицейские нашли в доме более 64 гр марихуаны, 12 патронов, затвор от винтовки, порох, запал взрывателя, металлоискатели, приспособления для курения наркотических средств.

Выяснилось, что житель Барятинского района нашел дикорастущую коноплю и принес домой для личного употребления. Также он искал боеприпасы времен Великой Отечественной и тоже приносил домой.

Суд приговорил мужчину к пяти годам в колонии строго режима.

Осужденный уже сидел за распространение наркотиков.