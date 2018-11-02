Газ местами отключат на Правобережье

02.11.2018 11:53 164

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В среду, 7 ноября, будет отключен газ в связи с врезкой газопровода высокого давления в районе Анненского поста. Газопровод будет питать Правгород.

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