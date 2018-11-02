МЧС перешло в режим повышенной готовности

02.11.2018 11:07 246

Главное управление МЧС России по Калужской области с утра пятницы, 2 ноября, переведено в режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба ведомства.

Сделано это для оперативного реагирования на ЧП во время длинных выходных и празднования Дня народного единства.

Продлится режим до утра вторника, 6 ноября.