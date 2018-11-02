Три человека погибли за день в ДТП в Калужской области

02.11.2018 13:37 61

За четверг, 1 ноября, на дорогах области произошло 4 крупных ДТП, в которых погибли три человека, пострадали — 4, в том числе один ребенок.

За день инспекторы оформили 55 ДТП с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. Наказан 4951 нарушитель, из них 13 водителей были нетрезвы, 40 ехали на машине с нечитаемыми номерами, 15 неправильно перевозили детей. 52 пешехода переходили дорогу в неположенном месте.