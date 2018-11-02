Девушка пыталась перейти окружную и попала под колеса

02.11.2018 11:27 277

18-летняя девушка пыталась перейти окружную дорогу в Калуге в четверг, 1 ноября.

Она вышла на проезжую часть в неположенном месте, хотя пешеходный переход был совсем рядом, в зоне видимости, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате женщину сбил водитель «Инфинити».

Девушка в больнице с травмами различной степени тяжести.