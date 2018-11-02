Пенсионерка не пропустила «Ссан Йонг», пострадали двое

02.11.2018 10:14 331

60-летняя женщина на «Тойоте» столкнулась в четверг, 1 ноября, с молодым водителем на «Ссан Йонге» на окружной.

По предварительным данным, пенсионерка выезжала на перекресток со второстепенной дороги и не пропустила ехавшую по главной корейскую иномарку, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате столкновения пострадали две пассажирки «корейца»: 29-летняя девушка и 6-летняя девочка.