Пьяный житель Брянска угнал трактор и не останавливался

02.11.2018 10:06 228

Полицейские смогли остановить трактор с пьяным жителем Брянска, только выдернув ключ зажигания из замка, сообщила в пятницу, 2 ноября, пресс-служба калужского областного УМВД.

Сотрудники ДПС в Людиновском районе заметили тракториста, который двигался по странной траектории. Они попытались остановить его. Но водитель начал разворачиваться. Сотрудник ГИБДД запрыгнул на подножку и вытащил ключ из замка зажигания.

Из трактора вылезли пьяный шофер и такой же нетрезвый пассажир. Документов у тракториста не было, техника ему не принадлежала, поэтому его доставили в отдел. А чуть позже поступило заявление от местного жителя об угоне трактора.

Жителю Брянска грозит до 5 лет лет за угон сельхозтехники.