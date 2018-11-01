В Обнинске выпустят документальный сериал о первой АЭС

01.11.2018 17:19 106

8 серий с интервью участников строительства первой атомной электростанции в Обнинске выпустят в течение следующего года, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба администрации наукограда.

В основу документального сериала лягут материалы, отснятые журналистами местной телекомпании в 1999 году, но не вышедшие в эфир. Тогда было снято 25 часов видео.

Фильмы будут сделаны в жанре документальной драмы и выйдут под общим названием «Поколение зубров».

Проект получил президентский грант.