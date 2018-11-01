Карьер и свалку устроили на пашне

01.11.2018 17:10 182

ООО «Основа» наказано за захламление и зарастание сельскохозяйственных земель в Износковском районе, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областного Россельхознадзора.

Мало того, что на землях общества растут сорняки, так там еще и выкопали два котлована для добычи полезных ископаемых. Причем одну из ям начали засыпать строительным и бытовым мусором, создав свалку площадью 400 кв.м.

ООО оштрафовано на 400 тысяч рублей.