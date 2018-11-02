Калужский застройщик наказан за опоздание с документами

02.11.2018 07:00 204

Застройщик ООО «Вертикаль» не опубликовал вовремя финансовые документы, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Фирма строит многоквартирный дом на Хрустальной. Строители опубликовали проектную декларацию здания.

Но сведения о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности по состоянию на 2 квартал 2018 застройщик на официальных сайтах не разместил.

Директора ООО привлекли к административной ответственности, нарушения устранили.