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Пожарные будут таскать машины и резать двери на скорость

02.11.2018 08:00 0 99
Пожарные будут таскать машины и резать двери на скорость

Соревнования по силовому пожарному многоборью пройдут в Калуге на Театральной площади в пятницу, 9 ноября.

Среди дисциплин: преодоление спортивного забора, перетаскивание бревна на корточках, таскание «Газели» на 20 метров, перекидывание покрышек от «Белаза», разрезание дверей на скорость и другие не менее увлекательные развлечения спасателей.

Участвовать в соревнованиях будут от 120 до 180 человек. Посмотреть на происходящее можно будет с 11 утра.


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