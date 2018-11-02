Пожарные будут таскать машины и резать двери на скорость

02.11.2018 08:00 99

Соревнования по силовому пожарному многоборью пройдут в Калуге на Театральной площади в пятницу, 9 ноября.

Среди дисциплин: преодоление спортивного забора, перетаскивание бревна на корточках, таскание «Газели» на 20 метров, перекидывание покрышек от «Белаза», разрезание дверей на скорость и другие не менее увлекательные развлечения спасателей.

Участвовать в соревнованиях будут от 120 до 180 человек. Посмотреть на происходящее можно будет с 11 утра.