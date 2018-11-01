Лжегазовики украли и деньги, и ключ от шкафа, где деньги лежат

88-летнюю жительницу Калуги ограбили лжегазовик, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Двух девушек, представившихся работницами газовой службы, бабушка встретила на лестничной клетке. Одна из них предложила старушке проверить ее газовое оборудование, вторая собралась пойти по соседям. Но пока первая воровка отвлекала пенсионерку, другая прошла в комнату. Открыла с помощью ключа шкаф и забрала деньги.
Бабушка кражу заметила почти сразу, так как лжегазовики зачем-то прихватили с собой ключ, на который запирался шкаф.
Старушку ограбили на 21 тысячу.
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