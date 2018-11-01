Обнинская шахматистка вошла в десятку сильнейших на первенстве мира

01.11.2018 19:01 96

Обнинская шахматистка Анна Афонасьева вошла на первенстве мира среди девушек до 18 лет в десятку сильнейших, уступив только российским спортсменкам, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба администрации наукограда.

Соревнования проходили в Греции с 17 по 30 октября по рапиду, блицу и классическим шахматам. Анна заняла четвертое место как в рапиде, так и в «классике», в блице попала в группу 6-8 мест.

Всего в первенстве мира среди девушек и юношей участвовали 630 спортсменов из 79 стран.