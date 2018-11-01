Выставка фотографий члена общественной палаты Юрия Логвинова открылась в Обнинске

01.11.2018 15:08 61

В среду, 31 октября, в обнинском Городском Дворце Культуры открылась выставка заместителя председателя комиссии Общественной палаты Калужской Юрия Логвинова.

Выставку назвали «Есть только миг». На ней представлено порядка 40 работ.

Юрий Логвинов начал фотографировать еще в детстве. Снимал на фотоаппараты «Любитель», «Смена», «Зоркий». Во взрослом возрасте в слежубных командировках он побывал почти в 140 городах СССР и 24 европейских. И всегда брал с собой фотоаппарат.