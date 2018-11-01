Села по несколько суток сидели без воды из-за аварий

01.11.2018 14:05 154

ГП «Калугаоблводоканал» устранял аварии в Думиничском районе слишком медленно, сообщила в понедельник, 1 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В селе Зимницы после аварии не было воды 3 суток. Хотя по нормативам должны устранить за 18 часов.

Селу Маклаки повезло еще меньше. Там воду не давали 6 суток.

Прокуратура считает, что нарушения возникли из-за того,что водоканал не провел профилактические работы.

На предприятие заведено административное дело.