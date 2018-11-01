Знаки у школ стояли неправильно в Жиздринском районе

01.11.2018 12:57 122

Многочисленные нарушения нашли на дорогах рядом с учебными заведениями в Жиздринском районе, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Дорожные знаки у школ стояли неправильно, других элементов организации движения не было. Все это произошло из-за того, что не было проекта.

Получив замечание от прокуратуры, администрация приступила к разработке документа.