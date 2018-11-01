Инспекторы случайно остановили угнанный трицикл

01.11.2018 11:12 753

Инспекторы ДПС заметили ночью на калужской улице необычное транспортное средство — трицикл, сообщила в четверг, 1 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Гаишники решили его остановить. Причину остановки пресс-служба не указывает. Но водитель трицикла сразу же бросил транспорт и попытался сбежать. Его задержали. От мужчины пахло алкоголем. Документов на транспорт и прав у него не было.

Через некоторое время полицейские получили сообщение об угоне трицикла, похожего по описанию на задержанный.

За хищение транспорта мужчине грозит до 5 лет.