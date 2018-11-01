Таксист врезался в ограду на окружной

01.11.2018 10:24 398

Автомобиль «Лада» врезался в ограждение на окружной дороге в Калуге в среду, 31 октября, около 18:00, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

На машину нанесена специальная раскраска такси. Что стало причиной такого маневра, не сообщается.

В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады». Она получила травмы различной степени тяжести.